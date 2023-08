Peruana é presa transportando cocaína em voo no aeroporto de Fortaleza

Uma mulher de 46 anos de idade foi presa na noite desse domingo, 20, no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Embalagens de cocaína foram encontradas escondidas no meio da bagagem da suspeita, natural do Peru, que embarcava em um voo com destino à cidade de Lisboa, capital de Portugal.

A suspeita confessou à PF que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do entorpecente. A quantidade de droga que ela transportava não foi divulgada pela Polícia Federal (PF).

O flagrante, que ocorreu durante uma operação de rotina da polícia no aeroporto, foi confirmado por exames preliminares que atestaram a presença da substância ocultada nas malas.