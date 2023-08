Feminicídio: PM afastado se entregou após três horas de negociação

O indivíduo permaneceu sentado ao lado do corpo da mulher. Ao ouvir os tiros, a vizinhança avisou ao pai dele, que chegou e o encontrou sentado junto ao cadáver da companheira. Ele teria ordenado que o pai fosse embora e o homem entrou em contato com a Ciops.

Conforme uma fonte ouvida pelo O POVO , o policial chegou em casa sob efeito de álcool durante a madrugada e houve discussão entre o casal. A mulher teria desferido um tapa no rosto do indivíduo, que atirou na vítima, que, mesmo baleada, recebeu outros tiros.

Conforme consta, no registro da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), o pai do PM entrou em contato informando que o filho fazia tratamento psicológico, teve um surto e matou a esposa a tiros.

O Bope conversou com Miqueias do Amaral Barbosa das 7h20min a 10h17min. O agente de segurança é apontado como autor da morte da própria companheira, Francisca Laura Souza Silva. Ele ameaçava tirar a própria vida.

O policial militar preso em flagrante por ter matado a própria companheira negociou por três horas com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) antes de se entregar. O caso ocorreu na manhã deste domingo, no bairro Jangurussu, em Fortaleza.

A Polícia Militar apreendeu a arma usada na ação criminosa, uma pistola calibre .40 e as munições, sendo três intactas e oito deflagradas. O casal morava junto há aproximadamente um ano, no Conjunto Ademar Martins, no bairro Jangurussu. Os moradores ouviram pelo menos cinco tiros no local.

Por meio de nota, a Polícia Militar lamentou a morte e afirmou que repudia atos de agentes que vão de encontro com a missão da corporação de servir e proteger a sociedade.

Feminicídios com policiais como suspeitos

No dia 20 de agosto deste ano completa um ano da morte de Franciene de Sousa Aires. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela, um sargento da Polícia Militar, de 46 anos de idade. Na época, O POVO apurou que o casal estava separado desde o mês de março e que, em situações anteriores, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrências de violência doméstica entre o militar e a companheira. Para uma fonte ouvida pelo O POVO, o caso foi "uma tragédia anunciada". Na época, a CGD possuía, em 2022, 34 processos disciplinares em andamento referentes a violência doméstica.