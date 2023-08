Loja de celulares é assaltada por dupla no bairro Carlito Pamplona

A partir de imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, é possível ver o momento em que dois criminosos entram no local e rendem dois funcionários.

Um dos criminosos estava armado, e os funcionários foram levados para os fundos da loja.

Pelas redes sociais, o estabelecimento informou que o crime durou cerca de cinco minutos e que os dois funcionários abordados estão bem.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que apura as circunstâncias do crime e afirmou que os registros das câmeras auxiliam a investigação. O caso segue a cargo do 4º Distrito Policial (4º DP).

A Polícia também reforçou a importância de realizar o registro por meio de Boletim de Ocorrência (BO), por meio do qual podem ser repassadas informações que contribuam com as investigações.

O Boletim pode ser feito presencialmente, em qualquer unidade policial, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br, que atende todo o Ceará, a qualquer hora do dia ou da noite.