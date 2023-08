Dupla assalta estabelecimento comercial no Montese; suspeito é preso

Ninguém que estava no local foi feito de refém, mas pertences foram levados. Polícia investiga segundo envolvido no crime

Após investigações do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), localizaram e prenderam um dos suspeitos, identificado como Nathanael Alves do Nascimento, de 22 anos.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), um dos homens usava um revólver calibre 38 com sete munições.

O homem foi encontrado em um imóvel no bairro Jardim Iracema no mesmo dia do ocorrido, e, de acordo com laudo, ele já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e histórico de roubo.

Ao O POVO, Yuri Fontenelle, sócio da Noélia Doces e Salgados, afirmou que ninguém foi feito de refém durante a ação e a movimentação do local estava tranquila. Yuri também esclareceu que a motivação dos criminosos era roubar a arma do vigia.

O estabelecimento informa que acionou as atividades competentes no mesmo momento em que a ocorrência foi registrada e trabalha junto às entidades competentes para contribuir com a investigação do caso. O 11º Distrito Policial (DP) segue com as investigações, visando identificar e prender outros envolvidos no crime.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia: (85) 3101-2954