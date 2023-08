Três homens são presos por porte ilegal de armas no Mondubim

Três homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo na última terça-feira, 15, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Junto aos suspeitos, identificados como Willame Cleyton da Silva Barros, 33, Bruno Ferreira da Silva, 28, e Fabrício Sousa, 26, foram encontrados dois revólveres calibre .38 e 44 munições.

As buscas começaram após uma denúncia feita à Polícia Militar do Ceará (PMCE). Equipes do Controle de Distúrbios Civis (CDC) e da 1ª Companhia do Batalhão de Choque (1ª Cia/ BPChoque) foram até a via pública onde os acusados estavam e realizaram a prisão.