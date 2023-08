Incêndio no Edson Queiroz: bombeiros realizam rescaldo na área

A guarnição do Corpo de Bombeiros está no local, na manhã desta quinta-feira, 17

O Corpo de Bombeiros Militar realiza, na manhã desta quinta-feira, 17, o rescaldo da área verde no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, onde foi registrado um incêndio. O fogo teve início no fim da tarde da quarta-feira, 16, com dois focos em uma área de grande extensão.



Conforme a corporação, não há mais combate as chamas, mas o rescaldo. O local é muito seco, o vento sopra e as cinzas ficam como partículas em suspensão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foi acionada às 5h52min. A guarnição do Corpo de Bombeiros está no local.