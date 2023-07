Julho amarelo: duas unidades do Vapt Vupt oferecem vacina contra hepatite

Atendimento nas unidades do Antônio Bezerra e Messejana é feito das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, com agendamento. Os imunizantes também estão disponíveis nos serviços públicos de saúde dos 184 municípios cearenses

Duas unidades do Vapt Vupt de Fortaleza - Antônio Bezerra e Messejana - oferecem vacinação contra Hepatite A e B para todos os públicos elegíveis. Ações de prevenção contra a doença são ressaltadas durante a campanha Julho Amarelo e a vacinação é uma das formas mais efetivas de proteger pessoas de todas as idades, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

“Os espaços estão abertos ao público de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Basta realizar o agendamento pelo Vapt Vupt e comparecer à unidade no dia e horário marcados”, destaca Ana Karine Borges, coordenadora de Imunização da Sesa, em nota.

Além desses locais, os imunizantes estão disponíveis nos serviços públicos de saúde dos 184 municípios do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Sepog não analisa proposta sobre piso de enfermagem e reunião é adiada

Cagece inaugura pontos de atendimento no Centro, Parangaba e Vila União

Homem é preso após receber encomenda com cédulas falsas no bairro Canindezinho

Hepatite B

“Indica-se que os recém-nascidos recebam a primeira dose de vacina hepatite B no nascimento, preferencialmente nas primeiras 12 a 24 horas, ainda na maternidade, o que resulta em alta eficácia na prevenção da infecção transmitida verticalmente para os bebês”, diz a coordenadora, em nota.

A vacina contra a hepatite B é aplicada em quatro doses. Uma ao nascer e mais três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade, no caso da pentavalente. O imunizante também protege contra a difteria, tétano, coqueluche e contra a bactéria Haemophilus influenza tipo B, responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta.

A vacina monovalente pode ser aplicada em crianças mais velhas, adolescentes e adultos. “Para indivíduos com sete anos ou mais, recomenda-se a administração de três doses da vacina de hepatite B. O intervalo deve ser de 30 dias, entre a primeira e a segunda dose, e de seis meses, entre a primeira e a terceira dose”, ressalta Ana Karine Borges.

Hepatite A

Disponibilizada desde 2014, a vacina é aplicada por meio de uma dose única para as crianças. Ela é altamente eficaz e praticamente não causa reações adversas.

De acordo com a coordenadora, no caso de pessoas imunodeprimidas, recomenda-se aplicar as doses mais elevadas e mais vezes do que no modelo tradicional. Isso porque nesses indivíduos a resposta imunológica é menor.

Serviço:

Vapt Vupt Antônio Bezerra

Endereço: R. Demétrio Menezes, 3750

Horário: 8h às 17h

Vapt Vupt Messejana

Endereço: Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408

Horário: 8h às 17h