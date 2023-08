Incêndio em posto de gasolina deixa 35 mortos no Cáucaso russo

A explosão, que aconteceu nas proximidades de Makhatchkala, capital do Daguestão, provocou um incêndio gigantesco e uma cratera profunda no local.

Ao menos 35 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após uma explosão na segunda-feira à noite em um posto de gasolina no Daguestão, região do Cáucaso russo, informaram as autoridades locais nesta terça-feira.

O ministério de Situações de Emergência anunciou um balanço atualizado de 35 mortos e o ministério da Saúde informou que 80 pessoa ficaram feridas.

"Tudo ao nosso redor estava em chamas (...) não conseguia ver nada", declarou uma testemunha ao canal Ren-TV.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, expressou condolências às famílias das vítimas e desejou uma "rápida recuperação aos feridos", segundo um comunicado divulgado pelo Kremlin. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, aliado de Moscou, também expressou pêsames.

Makhatchkala, com 600.000 habitantes, é a capital do Daguestão, uma república no sul da Federação da Rússia limítrofe com a Chechênia, que compartilha fronteira com Geórgia e Azerbaijão.

Edifícios próximos ao posto de gasolina foram atingidos, informou o Comitê de Inquérito local, que abriu uma investigação para apurar as causas do incêndio.

O governador do Daguestão, Serguei Melikov, disse que a explosão aconteceu pouco antes das 22H00 (16H00 de Brasília).