Carro pega fogo em cruzamento no bairro José Walter, em Fortaleza

Moradores tentaram apagar as chamas com extintores de incêndio. O CBMCE precisou usar mais de 500 litros de água para acabarem com o fogo

Um incêndio tomou conta de um carro no cruzamento da avenida D com a Avenida I, no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza, por volta das 16h20min desta segunda-feira, 14. A suspeita é de que as chamas foram ocasionadas por um problema na bateria do veículo. Nenhuma vítima foi registrada.

Após o fogo ser visto no carro, populares tentaram apagá-lo usando extintores de incêndio. Sem que as chamas fossem debeladas, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado — na ocasião, a corporação desconcertou a bateria do veículo e utilizou 500 litros de água para controlar o incêndio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuou no caso.