Bombeiros lutam contra as chamas em Mauí; mortos chegam a 55

Bombeiros lutavam, nesta sexta-feira (11), contra os incêndios florestais persistentes que mataram 55 pessoas na ilha havaiana de Mauí e devastaram uma cidade costeira histórica.

Equipes de busca e resgate com cães estavam a caminho para rastrear as vítimas do que o governador Josh Green disse ser "provavelmente o maior desastre natural da história do estado do Havaí".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O que vimos hoje foi catastrófico", disse Green, após visitar Lahaina, cidade de 12 mil habitantes, que foi capital do reino do Havaí no começo do século XIX.

Autoridades do condado de Mauí informaram na noite de quinta-feira (madrugada de sexta no Brasil) que o número de mortos chegou a 55.

O governador Green alertou que se espera que o número de vítimas fatais aumente "muito significativamente" e que 80% da cidade estão "completamente destruídos".

As chamas devastaram mais de 800 hectares em duas ilhas do arquipélago americano e forçaram a evacuação de milhares de pessoas, algumas das quais se atiraram na água para se proteger do fogo.