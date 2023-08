Jiboia é encontrada em escola e resgatada pelos Bombeiros em Fortaleza

Uma jiboia, de cerca de um metro e meio, foi resgatada, nesta sexta-feira, 11, em uma escola situada no bairro Cocó, em Fortaleza. A ação foi realizada por agentes da 1ª Companhia do Batalhão de Busca e Salvamento (1ª Cia/BBS) do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE).

A corporação chegou até o endereço onde o animal estava localizado após um acionamento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Após ser resgatada, a cobra foi devolvida, sem nenhum tipo de ferimento, ao seu habitat natural.

O que fazer quando encontrar animais peçonhentos?

De acordo com o CBMCE, deve-se evitar contato com animais peçonhentos caso eles se instalem em residências ou lugares com a presença de civis — neste contexto, deve-se acionar a corporação, por meio do número 193, para que o processo de captura possa ser realizado da maneira correta.

Mais de seis mil animais resgatados em 2023



No primeiro semestre de 2023, o CBMCE realizou o resgate de 6.024 animais — número 12% superior ao apresentado no mesmo período do ano passado, quando 5.399 capturas foram observadas.

Ainda segundo a corporação, as espécies mais resgatadas são as cobras jiboias, seguidas de cães, iguanas e cassacos.