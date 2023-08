Cearense condenado por tráfico de drogas é preso em São Paulo

Um cearense de 28 anos condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso na manhã deste domingo, 13, na cidade de Sumaré, em São Paulo. A prisão ocorreu em operação conjunta entre as Forças Integradas (Ficco) do Ceará e de São Paulo.

O homem foragido da Justiça também responde ação criminal por homicídio qualificado, perante o Juízo da Comarca de Canindé e, perante a Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Ceará, por integrar grupo criminoso organizado.

Outra operação da Ficco do Ceará prendeu na última sexta-feira, 11, em Fortaleza, outro homem, também de 28 anos, condenado por crime de roubo majorado e receptação, ocorrido na Capital.

Programa de Enfrentamento à Violência

As operações policiais desencadeadas na Ficco fazem parte do Programa de Enfrentamento à Violência, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).