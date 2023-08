Pai de crianças colombianas resgatadas na selva é preso suspeito de abuso sexual

Manuel Ranoque, pai e padrasto das crianças que ficaram 40 dias perdidas na Floresta Amazônia, foi preso suspeito de abuso sexual pela polícia da Colômbia na sexta-feira, 11. O homem foi denunciado por vizinhos, de acordo com a mídia local.

As quatro crianças, de 1 a 13 anos, estão sob custódia do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar — Ranoque é pai dos menores e padrasto das duas maiores. Ele negou todas as acusações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Relembre:

O grupo de crianças estava em um avião Cessna 206 que caiu no dia 1º de maio. Rastreadores indígenas localizaram o avião duas semanas depois. O piloto Hernando Murcia e a mãe das crianças, Magdalena Mucutuy não sobreviveram à queda. O voo viajava da aldeia de Araracuara para San José.

Nesta foto divulgada em 9 de junho de 2023 pela Presidência da Colômbia, militares atendem quatro crianças indígenas que foram encontradas vivas após passarem mais de um mês perdidas na selva amazônia colombiana Crédito: HANDOUT / COLOMBIAN PRESIDENCY / AFP



A descoberta do avião desencadeou a busca pelas crianças, denominada Operação Esperança, que incluiu 113 militares trabalhando com 92 rastreadores indígenas.



Após 40 dias sobrevivendo com farinha de mandioca encontrada na bagagem de um dos mortos, frutas da selva e pacotes de suprimentos de emergência deixados pelos militares, as crianças foram encontradas. Segundo as autoridades, elas estavam fracas e com muitas picadas de mosquito.