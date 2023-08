Homem é preso em flagrante suspeito de tentar estuprar vizinha idosa em Novo Oriente

Ele chegou a machucar a mulher e a ameaçou com um objeto perfurocortante. O homem foi encaminhado para a delegacia de Crateús

Um homem de 42 anos foi preso na tarde dessa sexta-feira, 11, suspeito de tentativa de estupro contra uma idosa, de 74 anos. A prisão aconteceu no município de Novo Oriente sob o comando de uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A prisão foi efetuada logo depois que os policiais militares tomaram conhecimento do fato. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

Conforme levantamentos policiais, o suspeito seria vizinho da vítima e aproveitou a proximidade com ela para cometer o delito.

Ele chegou a machucar a vítima e a ameaçou com um objeto perfurocortante, sendo preso em flagrante pelos policiais militares.

O objeto utilizado no crime foi apreendido e o indivíduo conduzido pelos policiais militares para a Delegacia Regional de Crateús, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi atuado em flagrante por tentativa de estupro. Agora, o homem encontra-se à disposição da Justiça.