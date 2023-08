Ações do Corpo de Bombeiros salvam 323 pessoas de afogamento nos sete primeiros meses de 2023

Nos primeiros sete meses de 2023, ações executadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgataram 323 pessoas vítimas de afogamentos. O número representa uma diminuição de 18.84% quando comparado ao mesmo período do ano passado — na época, 398 banhistas foram salvos por agentes da corporação.

Neste ano, em torno de 82% das ações empreendidas pelo CBMCE se concentraram na Praia do Futuro, em Fortaleza — o restante das operações foram observadas em Caucaia (13%), Jericoacoara (3%) e Aracati (2%).

Para que perigos possam ser contornados, a instituição sublinha ser necessário que os banhistas se informem com os guarda-vidas acerca das áreas propícias para banho — a CBMCE também pede para que pessoas sem treinamento em salvamento aquático não tentem salvar a vítima. Já em relação às crianças, a corporação defende o redobramento dos cuidados.

Ainda de acordo com a corporação, as correntes de retorno são as principais responsáveis por afogamentos no mar — elas tendem a ser observadas em locais rasos, escuros e com poucas ondas.

Em caso de alguma situação de perigo, o CBMCE pede para que se ligue para o número 193.