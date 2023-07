Delegado suspeito de importunação sexual é investigado pela CGD

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) instaurou processo administrativo disciplinar para apurar a conduta de um delegado indiciado pelo crime de importunação sexual contra mulheres que buscavam serviços na Delegacia do 21º Distrito Policial em Maracanaú/CE.

A resolução foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 14 de julho. Apuração está a cargo da 1.ª Comissão Civil Permanente de Processo Administrativo Disciplinar.

Segundo a CGD, o delegado teria praticado, em tese, transgressões disciplinares previstas no Estatuto da Polícia Civil de Carreira. São elas “procedimento irregular de natureza grave” e “cometer crime tipificado em lei quando praticado em detrimento de dever inerente ao cargo ou função, ou quando o crime for considerado de natureza grave, a critério da autoridade competente”.



Um Relatório Técnico de 2019 informou que as vítimas compareciam à delegacia, da qual o delegado era titular, e ficavam sozinhas em uma sala com o homem, que então passaria a importuná-las sexualmente.

Além disso, o relatório afirma ainda que as vítimas não teriam feito a denúncia dos crimes por medo de que isso prejudicasse os procedimentos que tinham na Delegacia.

A defesa do delegado, por meio do escritório Leandro Vasques Advogados Associados, informou que ainda não foi formalmente cientificada do inteiro teor do processo administrativo disciplinar, mas que vai pleitear acesso aos autos para prestar os esclarecimentos necessários.