CGD apura ocorrência que envolve apreensão de 200 celulares e PMs prestam depoimento

Policiais militares que participaram da ocorrência que resultou na apreensão de celulares de origem ilícita no dia 2 de junho foram chamados para prestar depoimento na Controladoria Geral de Disciplina (CGD). A informação foi apurada pelo O POVO.

Conforme fonte da CGD, os agentes de segurança não são ouvidos na condição de investigados, a ocorrência é acompanhada pelo órgão em razão de reclamações dos dois lados, do lado dos agentes de segurança que apontaram dificuldades para a formalização da ocorrência e em razão de reclamação da outra parte, que aponta abuso de autoridade. Também serão ouvidos a proprietária do apartamento e o proprietário do veículo em que estavam os aparelhos.



A situação teve início quando o aparelho celular de um policial militar desapareceu. A partir dessa situação, o agente de segurança conseguiu identificar a localização do celular e acionou a Polícia Militar.

Os agentes de segurança foram até um prédio localizado na Parquelândia e, com autorização do porteiro, entraram no estacionamento e conseguiram identificar o veículo. Por meio do vidro, eles verificaram que o aparelho do agente de segurança e diversos outros aparelhos celulares estavam dentro do carro.

No intuito de descobrir quem estava de posse dos equipamentos, os agentes de segurança identificaram a proprietária da vaga do estacionamento e conversaram com a mulher e o carro não foi aberto. A situação se estendeu, de um modo, que a equipe teve que acionar um guincho e conduzir o carro à delegacia de Polícia Civil. O proprietário do carro foi chamado na delegacia e não compareceu. Foi verificada até a presença da Polícia Federal para que finalmente fosse aberto o veículo.

No dia 11 de julho, O POVO divulgou, com base em informações da Polícia Civil, que dos 200 celulares apreendidos, encontrados no veículo particular no dia 2 de junho, 55 eram roubados ou furtados em delitos cometidos no Interior do Ceará e na Capital.



O POVO apurou que a grande preocupação dos policiais militares era de represália, pois uma das pessoas envolvidas na ocorrência, era guarda municipal de Itaitinga e familiar de uma autoridade. A situação, que apontava um possível crime de receptação, tornou-se algo maior, com a apreensão de centenas de celulares. Houve, inclusive, uma denúncia informal, que o aparelho do policial desapareceu.



Uma investigação foi iniciada pela Polícia Civil. Há investigados, neste caso, com diversos antecedentes criminais, mas ninguém foi preso e não há mandado de prisão expedido em desfavor dos suspeitos.



Após o caso, os policiais militares que estiveram na ocorrência foram chamados na Controladoria Geral de Disciplina (CGD), para prestar depoimento.

O POVO buscou informações sobre o caso com a CGD e foi informado que o órgão determinou apuração dos fatos e, caso seja identificada transgressão disciplinar, instaurará processo administrativo. "Ressalta-se que a CGD segue o ordenamento jurídico pátrio", informou.