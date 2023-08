Congresso discute "as diferentes facetas de Jesus" em Fortaleza

Evento teve a participação de estudiosos de diversas áreas, atrações musicais e palestra com o ex-jogador Neto, sobrevivente do acidente da Chapecoense em 2016

O Centro de Eventos do Ceará (CEC) recebe neste fim de semana o congresso “O fascinante Jesus”. O evento, iniciado na noite da última sexta-feira, 11, busca estudar Jesus Cristo como um líder mundial, mas ao mesmo tempo, servo e sofredor, entre outros lados da vida do Messias cristão. Evento celebra os 93 anos da Primeira Igreja Batista de Fortaleza (PIB).



Durante o evento, cerca de 1.500 pessoas tiveram palestras com historiadores, arqueólogos e pastores sobre como Jesus impactou e até hoje impacta a vida de seus seguidores.

“Nós entendemos que quanto mais nós conhecermos a Jesus, mais nós vamos conhecer a Deus e ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de qualidade espiritual”, conta o pastor da PIB e um dos organizadores do evento, Marcos Monteiro.

O congresso seria realizado ainda em 2020, quando comemoraria os 90 anos da PIB, mas foi adiado devido às condições impostas pela pandemia de Covid-19.

Além de líderes religiosos e pesquisadores, o evento conta com a presença do prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) e uma palestra com o ex-jogador de futebol Neto, um dos sobreviventes do acidente que vitimou o elenco da Associação Chapecoense de Futebol, além de pilotos e jornalistas em 2016. Programação também contou com a banda Vineyard.