Comunidade recebe novo complexo esportivo e de lazer no Jangurussu

O novo Complexo Esportivo e de Lazer Raimundo Nonato de Jesus Cavalcante (Careca) está localizado na comunidade Maria Tomásia

Moradores do entorno do conjunto habitacional Maria Tomásia, no Jangurussu, receberam, neste sábado, 12, uma manhã de diversão e esportes para a criançada que marcou a inauguração do novo equipamento do bairro: o Complexo Esportivo e de Lazer Raimundo Nonato de Jesus Cavalcante (Careca).

A ação do projeto "Vem Brincar, Fortaleza", que foi a primeira no bairro, teve programação especial voltada para o público infantil durante a entrega da obra pela Prefeitura, com pintura facial, contação de histórias, minicircuito de trânsito, leitura ambiental e vacinação. O equipamento é composto pela nova praça Maria Tomásia, por uma areninha e por uma Escola Areninha Além da praça Maria Tomásia, que passou por requalificação e recebeu a instalação de uma areninha, integra a nova área uma Escola Areninha Além da rede pública de ensino, a Escola realiza parcerias com cursos sociais, instituições, associações de bairro, para que mais crianças possam ser atendidas. Para os alunos beneficiados com o projeto, a Secretaria Municipal da Educação (SME) oferta almoço, lanche, fardamento, kit pedagógico, transporte, monitores e acompanhamento pedagógico. , novidade instalada no local para aprendizagem no contraturno escolar que deve beneficiar cerca de 320 alunos da rede municipal com reforço e ensino em tempo integral. "Uma cidade que é boa para a criança é boa para a família", disse o prefeito José Sarto (PDT). "Nós estamos preparando a Cidade para ser receptiva e acolhedora para as crianças". Sarto destaca o investimento de R$ 3 milhões no equipamento. "(...) Futebol, parque infantil, academia ao ar livre, e o residencial Maria Tomásia. Todo seu entorno está sendo requalificado". De acordo com o gestor municipal, as brincadeiras fazem parte de um processo "importante e fundamental para o desenvolvimento das crianças".

“A gente quer que a criança viva bem, brinque, seja feliz hoje. Ela precisa ter relações com o bairro, com a comunidade, com a família. A criança deve estudar mas também deve brincar”, afirmou.

"Essa escola está com um padrão fantástico e faz parte do conjunto de doze intervenções que o Governo do Estado faria, mas que não iria fazer a requalificação do entorno, então chamamos para nossa responsabilidade e nós vamos fazer", continuou o prefeito. Sarto (PDT) visitou as instalações da Escola Areninha do Jangurussu, unidade que deve oferecer atividades no contraturno escolar

As obras fazem parte de um pacote de investimentos de cerca de R$ 15 milhões que prevê a urbanização no entorno de campinhos localizados em bairros carentes da Capital. Os espaços, que atualmente encontram-se degradados, conforme o prefeito, terão seu entorno urbanizado para proporcionar conforto, segurança e acessibilidade, a fim de transformá-los em novas praças e áreas de lazer. Estimular as brincadeiras é um dos objetivos do espaço inaugurado na comunidade