No Jangurussu, Instituto Veridiana transforma vidas com a dança

O instituto fica localizado no Jangurussu e oferece aulas de dança a crianças e jovens socialmente vulneráveis

A fim de espalhar o poder transformador da dança e tornar sonhos realidade, as artistas Herionara Lima, Vera Lima e Rayssa Bernardino criaram, em 2019, o Instituto Veridiana. Localizado no bairro Jangurussu, o projeto não tem fins lucrativos e visa principalmente tirar crianças e jovens das ruas e aproximá-los da arte.

Dançarina desde os 12 anos de idade, Vera conta que foi a dança que a salvou da área perigosa onde morava. E este foi um dos fatores que a incentivou a abrir o instituto, mas não o único.

Ainda em 2018, ela juntou-se a sua sobrinha Heri e sua ex-aluna Rayssa para montar o espetáculo de dança “Veridiana”, que tinha como objetivo debater sobre o universo feminino. A principal inspiração do trabalho foram as mulheres da família Lima. A partir disso, elas reuniram 22 meninas para dar vida ao que estavam pensando, e, apesar de não terem local fixo para ensaiar, enxergaram no projeto uma forma de mudar a vida de jovens por meio da dança. “O que fez o Instituto Veridiana nascer foi o impacto que a gente fez na vida das 22 alunas”, defende Vera.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, tanto as diretoras quanto as alunas empenharam-se para arrecadar dinheiro para que o programa tivesse um espaço fixo e conseguisse se manter. O objetivo foi alcançado e, atualmente, o instituto conta com três projetos, sendo cada um destinado a um tipo de público: Sonho de Dançar (para crianças dos 3 aos 13 anos), Cia. Corpo Identidade (para adolescentes e jovens) e Corpo Movimento (único projeto pago, tendo o objetivo de manter financeiramente o instituto a partir de uma taxa acessível à comunidade).

Para ser aluno da instituição, é necessário atender a alguns critérios, como ser criança ou jovem socialmente vulnerável, morador de áreas de risco e vindo de família com mais de dois filhos.



Instituto Veridiana: Realizando sonhos

Heri e Vera Lima são as diretoras do Instituto Veridiana Crédito: Divulgação

Ao longo de quase quatro anos de Instituto, a arte foi responsável por tornar alguns sonhos realidade. Um deles foi a ida de 25 bailarinos para o Festival de Dança de Joinville, reconhecido em 2005 como o maior festival de dança do mundo. Para Vera, ter conseguido ir ao evento foi "surreal", já que nunca tinham ido para tão longe.

Assim como para muitos dos bailarinos do Instituto, ir para o evento foi um grande momento para Junior Ferreira, de 19 anos. “O Instituto Veridiana é muito mais do que um lugar onde faço aulas de dança, é onde eu posso acreditar que, apesar das dificuldades, os meus sonhos podem se tornar realidade”, resume. Atualmente, ele cursa Dança na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Já para Clarice Viana, 19, o Instituto a ajudou a adquirir autoconhecimento, se arriscar mais e descobrir novos talentos. “Muitos mais que dançar, aprendi a ter disciplina, sair da zona de conforto e lidar com desafios e críticas”, expõe. Além de bailarina, ela é auxiliar de sala e coreógrafa da instituição. Clarice também cursa Terapia Ocupacional na Universidade Estadual do Ceará (Uece) e usa a experiência na dança no âmbito acadêmico.

Instituto Veridiana



Onde: Av. Bulevar I, 67 - Jangurussu



Av. Bulevar I, 67 - Jangurussu Contato: (85) 99668.2711 e (85) 99224.5851



(85) 99668.2711 e (85) 99224.5851 Instagram: @institutoveridiana

Sobre o assunto Show de Rita Lee será exibido na TV Cultura neste sábado, 13

Rita Lee é homenageada em mural de artista cearense

Gratuito: festival de rock acontece em Senador Pompeu

Caetano Veloso, Criolo e mais fazem show no aniversário de Sobral

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui