Saiba como o pai de cada signo demonstra os sentimentos

O amor entre pai e filho é um sentimento único que somente quem sente pode explicá-lo. No entanto, cada figura paterna tem um jeito próprio de expressá-lo, como dar orientações, estabelecer um tempo de qualidade ou ainda oferecer carinho.

Nesse sentido, é normal ficar curioso para saber como o seu pai demonstra afeto. Mas a boa notícia é que a Astrologia pode te ajudar, pois a posição dos astros revelam muito sobre as características do pai de cada signo, como explica a seguir a taróloga e terapeuta integrativa Naiá Giannocaro:

Conhecidos pela independência, entusiasmo, autoestima e autonomia, os pais arianos tornam-se crianças praticando atividades com seus filhos e, assim, os ensina a serem autênticos e criativos para as escolhas da vida.

Os pais geminianos são divertidos , possuem habilidade para dialogar com os filhos e estão sempre dispostos a ouvir novidades e saber do seu dia a dia. Também gostam de passear com as crianças e consideram que, assim, podem estimular a criatividade dos pequenos.

A paciência é a virtude dos pais taurinos. Por isso, eles preocupam-se com o bem-estar dos filhos, proporcionando momentos de conforto e qualidade, assim como mostram a importância do planejamento e da organização para ter uma vida estável.

Câncer

Os pais cancerianos são muito sensíveis e protetores, valorizam cada fase dos filhos e os ajudam a compreender seus sentimentos e emoções. Estão sempre à disposição para acolhê-los e abraçá-los com carinho.

Leão

Os pais do signo de Leão são criativos, espertos e espalham boa energia por onde passam. Exercitam sua criança interior ao participarem de atividades com os filhos e os defendem com unhas e dentes. Além disso, incentivam sua imaginação, mostrando o seu espaço e limite.

Virgem

Pais virginianos observam a rotina dos filhos para poderem melhorar e serem úteis (Imagem: Alex SG | Shutterstock)

Os pais do signo de Virgem são críticos, gostam e aplicam o planejamento, principalmente com os filhos e os familiares. Por isso, estão sempre atentos à rotina das crianças com intuito de melhorar e ser úteis em sua vida. Libra Os pais librianos são compreensivos e mostram os prós e os contras para que seus filhos tenham discernimento em suas opiniões. Ensinam a valorizar quaisquer situações e relacionamentos, independentemente da área da vida, procurando discipliná-los com sabedoria. Escorpião Os pais de Escorpião são movidos pelas emoções e tentam carregar em si as turbulências que a vida lhes proporciona. E, embora pareçam controladores e ciumentos com seus filhos, existe uma energia muito forte e amor entre eles.