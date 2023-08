Suspeito de tentar matar a ex-companheira e a própria filha no RJ é preso no CE

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Um homem foi preso na tarde dessa quarta-feira, 9, suspeito de tentar matar a ex-companheira e a própria filha na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. José Paulo Silva de Araújo, 44, estava foragido desde 2017, quando ocorreu o crime, e foi capturado no bairro da Maraponga, em Fortaleza.

Segundo informações das Polícias Civis do Ceará (PC-CE) e do Rio de Janeiro (PCERJ), o homem teria tentado assassinar as vítimas a facadas enquanto elas dormiam.

Em nota publicada no site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), consta a informação de que José Paulo integrava a lista dos alvos mais procurados do RJ e, além da tentativa de homicídio, havia um mandado de prisão preventiva contra ele por porte ilegal de arma.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre as forças de segurança do Rio de Janeiro e os Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Inteligência Policial (DIP) da PC-CE.

Após a captura, o acusado foi levado até o DHPP, onde se encontra à disposição da Justiça e aguarda para ser levado de volta ao Rio de Janeiro.