Projeto Atleta Cidadão: pais podem acompanhar os filhos em competições neste sábado

As competições voltadas para as crianças são mini corrida e duathlon aquático

Pais que fazem parte do Projeto Atleta Cidadão, promovido pela Prefeitura de Fortaleza, poderão acompanhar os seus filhos nas modalidades de mini corrida e duathlon aquático, neste sábado, 12, a partir das 6h30min. A ação vai ser realizada ao lado do espigão da avenida Beira-Mar com a rua Rui Barbosa.

Esta será a sétima edição do evento — que, em média, leva cerca de mil pessoas para acompanharem as competições. O evento é construído, de forma conjunta, entre todos os núcleos do projeto.

Para Andréa Coêlho, profissional de educação física e coordenadora do Atleta Cidadão, o encontro tem como mote unir pais e filhos. “Não é um projeto que busca o rendimento e a descoberta de talentos. Pelo contrário, ele [o projeto] tem como objetivo proporcionar inclusão social e autoafirmação por meio do lazer. É um direito de toda criança e jovem. Na competição, não existem vencedores. Todas as pessoas são premiadas.”

A educadora ainda ressalta a importância do evento como um palco para o desenvolvimento de um espírito esportivo. Segundo ela, para a edição deste ano, mais de mil crianças são esperadas para realizarem uma das competições — 800 para a corrida e 200 para o duathlon aquático.

“As pessoas vão precisar acordar cedo e ter uma alimentação balanceada para correr e nadar melhor. Então, existe um contexto além da competição. É preciso desenvolver, naqueles que vão participar do evento, o vínculo com o esporte”, afirmou Andréa.

Atualmente, o Projeto Atleta Cidadão funciona nas 12 regionais de Fortaleza — cerca de 8 mil pessoas, de 8 a 29 anos, são atendidas pelo programa.