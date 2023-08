Carro cai em buraco na avenida José Bastos, em Fortaleza

Um carro caiu em um buraco na avenida José Bastos, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, na noite dessa quinta-feira, 10. Um vídeo recebido pelo O POVO mostra a cratera no local em decorrência de uma obra na via. Nas imagens, não foram observadas sinalizações sobre as atividades. Não há informações de feridos.

Nas redes sociais, alguns usuários da rede social "X", antigo Twitter, relataram a ocorrência. "Meu Deus, o carro caiu dentro de uma cratera de obra da José Bastos, encaixou direitinho dentro do buraco", compartilhou um usuário.

meu deus o carro caiu dentro de uma cratera de obra da josé bastos encaixou direitinho dentro do buraco ficou todinho dentro chega me lembrou ele….. August 10, 2023

Outro usuário da rede social também comentou sobre o acidente: "Carro dentro de um buraco na av. José Bastos".

Veja vídeo