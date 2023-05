Motorista que teve carro engolido por cratera no Ceará morre no hospital

Um homem de 61 anos, que dirigia um carro que foi engolido por uma cratera no município de Mauriti, a 492 km de Fortaleza, no último dia 27 de março, teve a morte confirmada nesse sábado, 6. A vítima foi socorrida após o aciente, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).



A vítima conduzia o veículo na CE-384, estrada que liga Mauriti à região do Cariri, quando uma ponte cedeu e o veículo caiu em uma cratera. A situação ocorreu por causa da intensidade da força da água, conforme a Polícia Civil.

As investigações do acidente de trânsito com morte estão a cargo da Delegacia Municipal de Mauriti.

