92 aves silvestres e três armas são apreendidas pela Polícia Militar no interior do Ceará

Junto do armamento, 29 cartuchos foram encontrados pelos agentes

Um homem foi preso em ofensiva realizada pelo Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que resultou na apreensão de 92 aves silvestres e três armas de fogo entre as cidades de Pereiro e São João do Jaguaribe.

A ação foi realizada no sábado, 17. O suspeito também foi autuado por crime ambiental.

Agentes da corporação realizaram, por volta das 4 horas da manhã, diligências no Sítio de Fora, localizado entre os dois municípios.

Durante o processo de patrulhamento, os policiais encontraram um saco contendo três armas de fogo — uma espingarda calibre 36, uma espingarda calibre 32 e uma espingarda artesanal do tipo socadeira. Junto do armamento, também foi achada uma sacola com 19 cartuchos deflagrados e 10 intactos.

Todo o material apreendido pelos policiais foi encaminhado até a Delegacia Municipal de Jaguaribe. Na unidade, um procedimento para investigação foi instaurado.