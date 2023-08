76 novos veículos são entregues à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros do Ceará

Viaturas, ambulâncias e caminhonetes serão distribuídas para uso na Capital e no interior do Estado

Crédito: Divulgação/Governo do Ceará (Thiago Gaspar)

O Governo do Ceará realizou, na manhã desta terça-feira, 1, a entrega de novos veículos à Polícia Militar (PMCE) e ao Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A solenidade ocorreu no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

Ao todo, 76 novos veículos foram entregues às forças de segurança, sendo 66 viaturas destinadas ao Policiamento Ostensivo Geral da PMCE, que serão distribuídas para as regiões do Estado.



Leia Mais Animais silvestres no Ceará: 70 espécies foram resgatadas durante no fim de semana

Defensoria abre inscrições para mutirão de reconhecimento de paternidade

ITA no Ceará: Camilo confirma que extensão está sendo discutida pelo Governo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros 13 veículos serão destinados à Capital, 16 para a Região Metropolitana de Fortaleza, 11 para o Cariri, sete para o Litoral Oeste, cinco para o Sertão Central, quatro para o Litoral Leste, três para o Maciço de Baturité, três para a Serra da Ibiapaba, dois para a região do Sertão dos Inhamuns e dois para o Sertão Central.



O Corpo de Bombeiros receberá dez novos veículos: quatro ambulâncias do tipo resgate, projetadas para atendimentos de urgência e emergência e que serão utilizadas em Fortaleza, e seis caminhonetes para salvamento e fiscalização, destinadas aos municípios de Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral. De acordo com o governo, o investimento total foi de R$ 3 milhões.



Governo do Ceará realizou a entrega de novos veículos à Polícia Militar (PMCE) e ao Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) Crédito: Taynara Lima

O governador Elmano de Freitas esteve presente na cerimônia e acompanhou o desfile dos veículos. O petista apontou que os índices de homicídio, furto e roubo têm diminuído, mas garantiu que deverá reforçar as ações de segurança no Estado, como a aquisição de mais veículos e a realização de novos concursos.



“Os resultados estão sendo apresentados, mas nós não estamos acomodados achando que esse é o resultado que o nosso povo merece. Nós queremos, ainda mais, garantir segurança e, por isso, nós vamos continuar fazendo concurso para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Civil e, ao mesmo tempo, dando condições de trabalho para que esses profissionais de segurança possam atuar para dar paz e tranquilidade para o povo cearense”, afirmou.



Além do governador do Ceará, estiveram presentes na solenidade o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio, o coronel comandante-geral da Polícia Militar, Klênio Savyo Nascimento de Sousa e o coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, José Cláudio Barreto de Sousa.