Policial militar é baleado durante tentativa de roubo em Fortaleza

Um policial militar foi baleado durante tentativa de roubo no bairro Cocó, em Fortaleza. O caso aconteceu na noite desta terça-feira, 8, por volta das 19h30min. A Polícia Militar informou, em nota, que o militar confrontou os suspeitos e acabou lesionado.

Um vídeo, feito por populares, registrou tiros no local. A vítima chegou a ser socorrida ao Instituto Doutor José Frota (IJF) e passa bem. As duas vias da avenida Sebastião de Abreu, no bairro Cocó, chegaram a ficar bloqueadas nesta noite.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou as equipes seguem em diligência a fim de localizar e capturar os suspeitos.