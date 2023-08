Polícia investiga estupro de mulher de 24 anos em Fortaleza

Crime aconteceu no último dia 23 de julho. A vítima, que é do estado da Paraíba, voltou à região após o caso

Um crime de estupro contra uma mulher de 24 anos está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O caso aconteceu no último dia 23 de julho, em Fortaleza. A vítima, que é do estado da Paraíba, registrou um Boletim de Ocorrência na Capital.

Em nota, a Polícia Civil do Ceará informou que entrou em contato com a Polícia Civil da Paraíba (PC-PB), por meio do Departamento de Polícia Judiciária de Proteção aos Grupos Vulneráveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O órgão informou ainda que, após o caso, a vítima voltou para seu estado de origem, onde também foi registrado um novo boletim de ocorrência. Ainda conforme a Polícia Civil, o órgão realiza buscas com objetivo de “elucidar o fato”.