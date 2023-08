Fortaleza vence pela segunda vez prêmio de melhor caminhabilidade do Brasil

FORTALEZA, CE, BRASIL,21.03.2023: Prefeitura realiza plantio de 2000 árvores em vários pontos da cidade. Parque Rachel de Queiroz. Crédito: Fábio Lima

Pela segunda vez, a cidade de Fortaleza fo ai vencedora do Prêmio Cidade Caminhável, realizado pelo Instituto Caminhabilidade, com apoio da Walk 21 e da Frente Nacional de Prefeitos. Nas duas edições do prêmio, a Capital foi destaque na categoria Cidades Grandes. Além do resultado vencedor, Fortaleza também apresentou outros projetos que figuram entre os cinco primeiros colocados, são eles: a requalificação do Parque Rachel de Queiroz e da avenida Desembargador Moreira conquistaram terceiro e quinto lugar, respectivamente.

Neste ano, Fortaleza apresentou o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra), concorrendo com outros 14 projetos de outras sete cidades na categoria.

O principal objetivo do Proinfra é transformar ruas da periferia. Este é o maior programa da história da Capital, com investimentos na ordem de R$ 1,5 bilhão. O intuito é levar melhores condições sanitárias, estruturais e serviços básicos para o desenvolvimento de comunidades carentes, com obras de drenagem, urbanização de vias, além da construção de novas escolas, creches e areninhas (campos de futebol society).

Atualmente, 1.115 ruas são atendidas, sendo mais de 160 pessoas contempladas. A meta é concluir todo o projeto até 2025. As obras também representam oportunidade de trabalho, sendo responsáveis pela geração de mais de 12 mil empregos, parte deles com pessoas que vivem nas comunidades beneficiadas pelo projeto.



Victor Macêdo, vice-presidente da Citinova, avalia que o desempenho parte de um esforço conjunto de todos os órgãos municipais. "O Proinfra atende aos cinco critérios exigidos: caminhabilidade, impacto, participação social e critério de inovação", afirma. “Se você olhar sob a cinco ópticas, o Proinfra pontua bem, porque, antes, aquelas regiões ficavam na lama, e passou por uma requalificação não só de calçadas, mas drenagem, infraestrutura e saneamento. No impacto, o Proinfra está impactando mais de 1.000 ruas. A parte da participação social, o projeto emprega pessoas da comunidade. A parte de inovação está tanto no modelo do projeto como na parte de utilização de materiais recicláveis, todo o pavimento intertravado vem dos resíduos da construção”, completa Victor.

Conforme o secretário de Infraestrutura Municipal, Samuel Dias, Fortaleza passou (e continua passando) por transformações ligadas à mobilidade. O primeiro passo, segundo ele, foi a construção de um primeiro plano de acessibilidade sustentável. O segundo é espalhar a mobilidade até a porta das pessoas. “Uma boa parte da cidade ainda está em condições de infraestrutura precária, são locais não planejados, por conta da Cidade ter crescido muito rápido, há locais sem pavimentação de calçadas, sem saneamento, pensando nisso, estamos realizando obras de pavimentação e drenagem, e agregado a estas obras, areninhas, que foram centralizadas nestas áreas mais carentes”, diz Samuel.