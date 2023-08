Restaurante no Conjunto Ceará é invadido e tem ventiladores e botijões de gás furtados

Um restaurante foi alvo de criminosos durante a madrugada dessa segunda-feira, 7, em Fortaleza. O estabelecimento fica em um complexo de comércios localizado no bairro Conjunto Ceará, a aproximadamente 100 metros de distância do 12º Distrito Policial. A unidade não é plantonista.

As câmeras de segurança flagraram o furto de ventiladores e botijões de gás.

Pelas imagens das câmeras de segurança, um homem sem camisa e de chapéu aparece no local e quebra acessórios do restaurante, manipula o computador do estabelecimento e foge com os objetos.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta. A matéria será atualizada.