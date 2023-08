Vazamento em cano da Cagece lança jato de água acima da fiação dos postes na BR-116

Um vazamento de uma tubulação de água surpreendeu pedestres e motoristas que passaram pela BR-116, na altura do bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, na manhã deste sábado, 5. As imagens do ocorrido, capturadas por testemunhas no local, rapidamente se espalharam pelas redes sociais, gerando comentários de indignação.

O vazamento, que se tornou evidente nas primeiras horas da manhã, chamou a atenção devido a sua potência. O jato de água disparado do chão para o alto passava da altura da fiação do poste. Chegou a encobrir toda a pista mais próxima da calçada e alcançando a primeira faixa de veículos da parte central da rodovia.

Nas imagens compartilhadas, é possível observar que a água jorra com intensidade considerável, molhando carros e condutores de motos e bicicletas que passavam no perímetro.

Funcionários de estabelecimentos comerciais próximos ao trecho afetado acreditam que o vazamento tenha se iniciado ainda na madrugada. "Seis horas da manhã já tinha um pessoal ligando pra mim sobre esse vazamento", relatou Francisco, que trabalha em uma loja em frente ao local do ocorrido. "Eu acho que tenha começado de madrugada, porque quando cheguei para trabalhar já estava assim", confirmou.

Ainda segundo ele, agentes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) chegaram por volta das 7h40min para conter o vazamento. Ainda por volta das 11 da manhã continuavam no local