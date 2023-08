Incêndio destrói barraco em frente a hospital; Bíblia resiste ao fogo

Residência de papelão montada no canteiro central da avenida Juscelino Kubitschek pegou fogo na noite deste sábado, 5. Segundo os Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, uma Bíblia foi o único item a sobreviver ao fogo. Morador e cão saíram em segurança

Uma casa de papelão usada por um morador de rua pegou fogo na avenida Juscelino Kubistchek, no bairro Passaré, em Fortaleza, na noite deste sábado, 5. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, o incêndio aconteceu na frente do hospital Sarah Kubitschek, referência no aparelho locomotor, mas não se alastrou para além da moradia.

A origem das chamas ainda não foi informada. O barraco foi completamente destruído e o dono do casebre trabalhava em um semáforo próximo, quando viu o fogo. Ele relatou ter corrido para salvar seu cachorro, que estava próximo à estrutura. O homem e o animal dele saíram do local a tempo. Segundo os bombeiros, o único item que resistiu ao fogo foi uma Bíblia, que saiu ligeiramente chamuscada.

Incêndio destrói barraco na avenida Juscelino Kubistchek, no bairro Passaré, em Fortaleza, neste sábado, 5 de agosto de 2023 Crédito: Divulgação / Bombeiros Ceará Incêndio destrói barraco na avenida Juscelino Kubistchek, no bairro Passaré, em Fortaleza, neste sábado, 5 de agosto de 2023 Crédito: Divulgação / Bombeiros Ceará Incêndio destrói barraco na avenida Juscelino Kubistchek, no bairro Passaré, em Fortaleza, neste sábado, 5 de agosto de 2023 Crédito: Divulgação / Bombeiros Ceará Incêndio destrói barraco na avenida Juscelino Kubistchek, no bairro Passaré, em Fortaleza, neste sábado, 5 de agosto de 2023 Crédito: Divulgação / Bombeiros Ceará Incêndio destrói barraco na avenida Juscelino Kubistchek, no bairro Passaré, em Fortaleza, neste sábado, 5 de agosto de 2023 Crédito: Divulgação / Bombeiros Ceará

O Corpo de Bombeiros foram acionados às 19h15min, via Ciops, chegando ao local às 19h22min. Quando os agentes chegaram, o fogo já havia consumido a totalidade da estrutura e parte da fiação próxima. Cerca de 1,5 mil litros de água foram utilizados para controlar as chamas.

O subtenente Diniz, um dos bombeiros que atendeu ao chamado, narrou o que classificou como "fato inusitado" envolvendo a Bíblia encontrada após o incêndio ser controlado.

"Houve um incêndio no barraco de uma pessoa e ele perdeu tudo. Apagando o incêndio, ele foi mexer e encontrou a palavra de Deus, a Bíblia, que não queimou (totalmente) em meio aos escombros. A palavra de Deus está intacta. Ele chora, aqui, agradecendo porque a palavra de Deus ficou intacta", relatou.