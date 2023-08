Aposta de Fortaleza ganha R$ 147 mil na Mega-Sena; outros dois cearenses ganham R$ 49 mil

Nenhuma aposta, no entanto, acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio acumulou mais uma vez

Uma aposta de Fortaleza ganhou a quantia de R$ 147.110,00 ao acertar cinco das seis dezenas do concurso 2618 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite deste sábado, 5, em São Paulo. Outros dois bilhetes emitidos no Ceará — um de Quixadá e o outro de Tabuleiro do Norte — também acertaram cinco dezenas e, cada um, receberam R$ 49.036,67. Nenhuma apostador, no entanto, acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou novamente.

A aposta feita na Capital cearense arrecadou uma quantia maior por ser do tipo ‘bolão’, enquanto que os outros dois apostadores fizeram uma aposta ‘simples’. Além deles, outros 133 cearenses acertaram quatro dezenas e vão levar, no mínimo, R$ 920,04 para casa.

O próximo sorteio, que será realizado na próxima quarta-feira, 9, tem o prêmio estimado em R$ 75 milhões. A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais, o preço sobe para R$ 35.

Veja os números sorteados: 06 - 17 - 29 - 35 - 45 - 48