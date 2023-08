Caminhão pega fogo na BR-116 e trecho é interditado por 4 horas

Um trecho da BR-116, em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi interditado por quatro horas na noite desta sexta-feira, 4, por causa do incêndio em um caminhão que circulava a serviço dos Correios. O caso aconteceu no km 57 da rodovia.

A interdição foi necessária para que o Corpo de Bombeiros pudesse debelar as chamas. O congestionamento se estendeu por aproximadamente quatro quilômetros para os dois sentidos de tráfego, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O fogo destruiu todo o veículo, mas não houve vítima e, previamente, não foi possível identificar o que provocou as chamas. Os condutores informaram que o incêndio teria começado entre a cabine e o baú do caminhão, não sendo possível saber por qual motivo.

A PRF atuou no fechamento da rodovia e ajudou no trabalho inicial, abrindo uma parte blindada da traseira do caminhãoe na remoção de parte do material espalhado pela rodovia.

Pouco antes das 21h, já havia sido feita a liberação parcial da pista pela PRF.

O incêndio chegou a destruir parte da vegetação à margem da rodovia, o que também preocupou a guarnição dos bombeiros acionada. Duas linhas pressurizadas de água foram disparadas.