Vai faltar água em Fortaleza; veja quais bairros serão afetados

Mais de 50 bairros de Fortaleza e Caucaia terão falta de água ao longo desta quinta-feira, 27. A informação é da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), que fará manutenção na rede que abastece a Região Metropolitana.

Segundo a Cagece, não haverá paralisação total do fornecimento: a empresa afirma que diminuirá a pressão do sistema de abastecimento. Isso deve afetar especialmente bairros com maior altitude, enquanto os mais próximos ao nível do mar terão menos risco de ficar sem água.

A manutenção deve durar até às 17 horas. Ao fim da tarde, a expectativa é de que a pressão seja restabelecida, com o fim do serviço. A Cagece avisa, no entanto, que pode levar até 48 horas para a normalização do abastecimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bairros de Fortaleza e Caucaia que ficarão sem água nesta quinta-feira, 27