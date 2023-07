Avenida Monsenhor Tabosa terá bazar com shows e descontos; veja lojas

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Inicialmente, a lista conta com 43 comércios participantes de diversos segmentos, contando até com restaurante. Confira os nomes das lojas abaixo

O bazar da avenida Monsenhor Tabosa com até 70% de descontos, feiras e shows acontece nesta sexta-feira, 14, e sábado, 15, com a participação de 43 estabelecimentos. Veja lista completa por categoria no fim da matéria.

É a oitava edição do Mega Bazar, que oferece música ao vivo em três palcos diferentes, feira de gastronomia, disco e artesanato com apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE).

Sobre o assunto Mega Bazar: maior passarela armada na Monsenhor Tabosa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A expectativa é que cerca de 10 mil pessoas compareçam aos dois dias de bazar. Na sexta, estandes e programação musical vão funcionar das 16h às 20h. No sábado, horário será estendido, das 10h às 20h.

Vacinação gratuita para animais e teste de leishmaniose (calazar) serão ofertados no segundo dia. O atendimento aos animais vai ocorrer em frente ao Pet Shop Bicho Arretado.

Estão previstas ainda atrações musicais do Sesc/Senac, que vão se apresentar no “Palco do Povo”, que vai funcionar na casa de shows “Motolibre”, "Bom Vizinho" e "Palco Feira Criativa".

Sobre o assunto A tragédia que costurou o caminho da passarela de moda do Ceará

Além de movimentar as lojas participantes, a intenção é impactar a região, pois a avenida possui mais de 200 estabelecimentos, incluindo fábrica de sapatos, lingeries, roupas femininas e masculinas, restaurantes, bancos e pequenos shopping centers.

Sobre a ação, Márcia Oliveira, da Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa (Almont), frisa que o bazar foi pensado para julho justamente por ser um período em que Fortaleza "atrai muitos turistas”.

Programação na avenida Monsenhor Tabosa

Atrações - Palco Bom Vizinho

Sexta (14)

- 10h às 12h - Samba Mix Pocket

- 14h às 16h - Forró Mix Pocket

Sábado (15)

- 10h às 12h - Samba Mix Pocket

- 14h às 16h - Forró Mix Pocket

Atrações - Palco Feira Solar

Sexta (14)

- 16h às 18h - voz e violão - Ricardinho Nogueira

Sábado (15)

- 10h às 12h - pé de serra - Zu do Forró

- 14h às 16h - voz e violão - Felipe Bruno

Atrações - Palco “Motolibre”

Sexta (14)

- 16h às 18h - Dj Ada Porã

- 18h às 20h - Samba do Pantch

Sábado (15)

- 14h - Clementino Moura - De Pai pra Filho

O 8º Mega Bazar Monsenhor Tabosa conta com apoio do Sebrae Ceará, Sesc/Senac e Secretaria de Turismo de Fortaleza, além de contar com a realização da Almont e Dégagé.

Veja lista de lojas do bazar da avenida da Monsenhor Tabosa

Moda feminina

ZZAR

Famel & florinda

Grotta

D’metal

Chica Fulô

Estilo Feitiço

Trama

oittava estação

Moda Básica

Apimentada

Nina Confecções

Flor da Pele

Rosa Bonina

Ponto Final

Soer

Moda gestante

Gestacion

Moda praia

All day Beach

Praieira

Siluetas

Resort

The Sunga

Roupas de Festa e Casual

Fátima Gonçalves

Moda íntima

Liebe

Calçados, bolsas e acessórios

Andalasia

Bruna Calçados, Elegância

Felicia

Couro Fino

Moda masculina

Tonysman

Skyler

Boldness

Estilo Feitiço

Moda infantil

Turma Sapeca

Naimê

Otse Kids

Óticas

Big ótica

Clikks

Casa

Rede Santa Luzia

Beleza

Studio Paula moura

Joelena Baracho

Restaurante

Saci Restaurante

Loja Colaborativa

Colabora

Petshop

Bicho arretado

Brindes, lembrancinhas e presentes

Souvenir Brasil

Veja que vão te ajudar a economizar em compras online

Mais notícias de Economia