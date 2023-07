Itaitinga terá bazar beneficente com itens confiscados pela Receita

Valor arrecadado será doado para a Associação Caatinga, Instituição Espírita Nosso Lar Hospital, a Associação Sentiero, a Casa de Recuperação Caverna de Adulão e a Associação dos Moradores do Conjunto Tancredo Neves

Um bazar beneficente, com produtos doados pela Receita Federal, será realizado em Itaitinga, nos dias 3, 4 e 5 de agosto. Os portões serão abertos às 8 horas, com acesso liberado até as 17 horas.

Para participar, o indivíduo precisa adquirir os ingressos, que estão no valor de R$ 10. A compra dos bilhetes pode ser realizada apenas em espécie.

Além disso, há um limite de quanto cada CPF pode comprar, de até R$ 2 mil em produtos. O pagamento pode ser feito em dinheiro e em cartões de débito ou crédito. Pessoas jurídicas não podem realizar compras no evento.

O evento é promovido por cinco organizações não governamentais do Ceará: a Associação Caatinga, Instituição Espírita Nosso Lar Hospital, a Associação Sentiero, a Casa de Recuperação Caverna de Adulão e a Associação dos Moradores do Conjunto Tancredo Neves.

Todo o valor arrecadado será igualmente dividido entre as organizações. Sandino Moreira, coordenador de relações institucionais da Associação Caatinga, explica a importância do bazar.

"Os itens vendidos serão de excelente qualidade porque foram doados pela Receita Federal e todo o lucro obtido vai ser dividido entre as cinco instituições realizadoras para que posteriormente seja revestido para a execução de projetos sociais e ambientais, gerando impacto positivo na vida de milhares de pessoas."

Produtos que serão vendidos no bazar

No bazar, uma ampla variedade de produtos estará à disposição do público como:

Smartphones

Smartwaches

Smartbands

Fones de ouvido

Caixas de som

Roupas

Itens de pescaria

Perfumaria

Serviço



Local: Av. Coronel Virgílio Távora, 1601 (em frente ao Conselho Tutelar de Itaitinga)

Data: 3, 4 e 5 de agosto

Hora: 8h às 16h

Valor da entrada: R$ 10,00 (entrada por ordem de chegada)

Formas de pagamento: Pix, débito, crédito e dinheiro em espécie

Limite de compras: cada CPF poderá comprar até R$ 2.000,00

