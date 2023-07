Um bazar beneficente com produtos doados pela Receita Federal será realizado em Itaitinga, nos dias 3, 4 e 5 de agosto. O evento é promovido por cinco organizações não governamentais do Ceará: a Associação Caatinga, Instituição Espírita Nosso Lar Hospital, a Associação Sentiero, a Casa de Recuperação Caverna de Adulão e a Associação dos Moradores do Conjunto Tancredo Neves.

Sandino Moreira, coordenador de relações institucionais da Associação Caatinga, explica a importância do bazar: “Os itens vendidos serão de excelente qualidade porque foram doados pela Receita Federal e todo o lucro obtido vai ser dividido entre as cinco instituições realizadoras para que posteriormente seja revestido para a execução de projetos sociais e ambientais, gerando impacto positivo na vida de milhares de pessoas”.

No bazar, uma ampla variedade de produtos estará à disposição do público como, por exemplo, smartphones, smartwaches, smartbands, fones de ouvido, caixas de som, roupas, itens de pescaria e perfumaria. “Não faltarão opções para atender aos mais variados gostos e necessidades dos visitantes”, afirma Sandino Moreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Informações sobre o bazar



Local: Av. Coronel Virgílio Távora, 1601 (em frente ao Conselho Tutelar de Itaitinga)

Data: 3, 4 e 5 de agosto

Hora: 8h às 16h

Valor da entrada: R$ 10,00 (entrada por ordem de chegada)

Formas de pagamento: Pix, débito, crédito e dinheiro em espécie

Limite de compras: cada CPF poderá comprar até R$ 2.000,00

Sobre a Associação Caatinga

A Associação Caatinga é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, cuja missão é promover a conservação das terras, florestas e águas da Caatinga para garantir a permanência de todas as suas formas de vida. Desde 1998, atua na proteção da Caatinga e no fomento ao desenvolvimento local sustentável, incrementando a resiliência de comunidades rurais à semiaridez e aos efeitos do aquecimento global.

Instituto Espírita Nosso Lar



O Nosso Lar Hospital atua há mais de 50 anos como um hospital especializado em saúde mental com internação e tratamento psiquiátrico inovador, integral e humanizado, com base na ciência e na espiritualidade.

Associação Sentiero



A Associação Sentiero é uma organização não governamental sem fins lucrativos que tem o objetivo de promover a educação, a assistência a crianças e adolescentes carentes, portadores de problemas pessoais e familiares, visando sua recuperação, formação física, intelectual, psicológica e moral e a sua inserção plena no meio social. A criação da instituição foi inspirada em Alessandro Nettegar, um jovem médico italiano que dedicou sua vida a ações beneficentes no Brasil e na Itália.

Casa de Recuperação Caverna de Adulão



A Casa de Recuperação Caverna de Adulão é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que, desde 2004, atua no tratamento e reinserção social de pessoas com transtornos decorrentes do uso e do abuso de substâncias psicoativas.

Associação Tancredo Neves



A Associação dos Moradores do Conjunto Tancredo Neves é uma instituição que, há mais de 40 anos, desenvolve capacitações e projetos sociais, educacionais, culturais e esportivos para qualificar pessoas, principalmente aquelas de famílias que vivem em estado de vulnerabilidade social, para o mercado de trabalho. A missão da entidade é promover desenvolvimento humano e igualitário aos menos favorecidos.