"Superlua de esturjão" poderá ser vista em Fortaleza nesta terça, 1°

O evento é resultado da chegada do satélite ao ponto na sua órbita em que ele está mais próximo da terra

Os moradores de Fortaleza poderão ver a lua um pouco diferente na noite desta terça-feira, 1°. Isso porque o satélite natural da Terra vai chegar ao ponto em que fica mais próximo do planeta, podendo ser admirada a olho nu em diversas regiões do País, inclusive na Capital.

O fenômeno é chamado de “perigeu”, palavra grega que significa “perto da terra”, e se caracteriza quando a lua está a cerca de 360 mil km da atmosfera terrestre. Nesse período, o satélite pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante que em noites comuns.

Segundo o astrônomo cearense e mestre em estudo de física, Heliomarzio Moreira, o nome “superlua” não é o mais aceito pela comunidade científica, mas se popularizou após o astrônomo Richard Nolle usá-lo para se referir a uma lua cheia ou lua nova próxima ao perigeu.

“Nas redes sociais, esse termo se intensificou desde 2011, após alguns ‘ctrl+c e ctrl+v’ sem pesquisa sobre as origens e como uma curiosidade. E isso viralizou. O que veremos hoje é uma belíssima Lua cheia. E a Lua pela sua beleza e encantamento de gerações sempre foi e será super para os amantes da Natureza e os apreciadores do céu”, afirma o diretor do Observatório Astronômico Hildebrando Pompeu (OAHP).

Além do termo “Superlua”, o complemento “de Esturjão” vem da relação com o peixe que carrega esse nome e aparece em grandes quantidades nos rios da América do Norte durante esse período.

O fenômeno vai começar por volta das 17h46min da tarde desta terça-feira, 1º, e poderá ser plenamente contemplado na praia, sem a interferência de prédios ou outras construções entre o satélite e seu “público”. No entanto, a soma da lua cheia com o perigeu também será vislumbrada em outras regiões da Cidade devido à proximidade do satélite.