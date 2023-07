Escola de Saúde Pública de Fortaleza deve ser inaugurada em outubro deste ano

Serão investidos R$ 500 mil no espaço. A Escola de Saúde Pública municipal deve beneficiar 16 mil colaboradores da SMS, além do público externo

A primeira Escola de Saúde Pública do município de Fortaleza deve ser inaugurada no dia 28 de outubro. A informação foi divulgada pelo prefeito José Sarto na manhã desta segunda-feira, 31, durante a cerimônia de apresentação do projeto. A escola deve funcionar no antigo prédio do Fórum Eleitoral Péricles Ribeiro, no bairro Praia de Iracema.

A Escola de Saúde Pública de Fortaleza terá como objetivo capacitar profissionais com conhecimentos em políticas públicas, epidemiologia, gestão de serviços de saúde e outras disciplinas fundamentais para atuação na área de saúde.

De acordo com o prefeito Sarto, o espaço, que pertence à Prefeitura de Fortaleza e anteriormente foi cedido ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), passará por uma revitalização.

“Esse prédio está com a revitalização em pleno andamento. Aqui nós temos um espaço fantástico para qualificar e, inclusive, para trazer para a nossa saúde pública o ensino presencial e o ensino a distância. A gente vai fazer algumas alterações, que são funcionais”, declarou o gestor.

Cursos serão oferecidos para profissionais da SMS e público externo Crédito: FÁBIO LIMA

Ao todo, serão investidos R$ 500 mil na readequação do espaço e preparo para a nova função. A estrutura deve contar com laboratórios, salas de aula equipadas, auditórios, biblioteca especializadas e espaços de convivência para estudantes e professores.

A inauguração do espaço está prevista para ocorrer no dia 28 de outubro de 2023, Dia do Servidor Público. Após a data, o setor administrativo da Instituição deve abrir a primeira seleção para profissionais que já compõem o sistema de saúde pública da Capital. A escola deve beneficiar 16 mil colaboradores da SMS.

Ainda segundo o secretário de Saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo, a nova Escola de Saúde ainda oferecerá cursos para o público externo. “Mais de mil servidores nossos têm mestrado e eles vão ser nossos professores aqui também. Ela vai atender não só os nossos funcionários, mas a escola vai ser aberta também para o público em geral”, anunciou o representante.

O corpo docente será composto por profissionais estaduais e municipais. Além de investimentos municipais e estaduais, os cursos também contarão com recursos federais.

Escola de Saúde Pública do Ceará

Atualmente, o Estado conta com a Escola de Saúde Pública do Ceará. A autarquia de gestão estadual foi criada em 1993 para atender a demandas do Sistema Único de Saúde no estado, no tocante ao desenvolvimento dos profissionais de saúde. Em julho deste ano, a Instituição completou 30 anos de fundação.

Luciano Pamplona, superintendente da Escolas Públicas de Saúde do Estado (ESP-CE). Crédito: FÁBIO LIMA

Segundo Luciano Pamplona, superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), a futura instituição municipal atuará como um aporte para a qualificação dos profissionais de saúde da Capital, descentralizando as capacitações realizadas no Estado.

“A criação da Escola de Fortaleza em nada muda a estrutura e a perspectiva da Escola de Saúde do Ceará. Fortaleza vai trabalhar especificamente com o Município, com a sua população, que também é trabalhada pelo estado de forma complementar. A gente continua coordenando os programas de residência médica e multiprofissional, que atuam no Município e nos outros municípios da região”, detalhou o gestor da ESP-CE.