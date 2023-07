Cearense ganha R$ 39 mil na Mega-Sena

Outras 132 pessoas ganharam R$ 846 no Ceará

Um apostador de Fortaleza conseguiu a quantia de R$ 39.221,73 ao acertar cinco das seis dezenas do concurso 2616 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desse sábado, 29, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, fazendo com que o prêmio acumulasse novamente.

O apostador que acertou as cinco dezenas fez uma aposta simples. Além dele, outras 132 pessoas em diversas cidades do Estado acertaram pelo menos quatro dezenas e vão levar para casa R$ 846,58.



Veja os números sorteados: 14 - 26 - 40 - 42 - 46 - 52.



O próximo sorteio, que será realizado na próxima quarta-feira, 2, tem o prêmio estimado em R$ 50 milhões. Uma aposta simples, de seis dezenas custa R$ 5.