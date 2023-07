Homem morre após colisão com outro veículo conduzido por mulher alcoolizada

Um motorista de 46 anos morreu, nesse domingo, 30, após uma colisão com outro veículo conduzido por uma mulher alcoolizada, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a vítima, que é natural de Recife, morreu no local. Uma passageira de 32 anos, que também estava no carro atingido, foi socorrida a uma unidade hospitalar com escoriações e consciente.

Leia Mais Mulher é assassinada na mesma rua onde seu marido havia sido morto em 2022

Secretário quer que beach tennis deixe de ser de elite e se popularize em Fortaleza

Homem é assassinado a tiros no Bairro de Fátima, em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Rui Barbosa com a rua João Carvalho. O motorista sofreu o impacto da colisão na lateral do veículo, e, apesar de o airbag ter sido ativado, a vítima não resistiu.

Os bombeiros resgataram as vítimas presas das ferragens após retirar duas portas do veículo com o uso de kit de desencarceramento.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a condutora do segundo automóvel realizou o teste do bafômetro e apresentou resultado positivo. A mulher de 41 anos foi autuada em flagrante por “conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”.



O procedimento policial foi realizado na Delegacia do 2º Distrito Policial (2º DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará responsável pela área, e a mulher foi colocada à disposição da Justiça.