83% dos ônibus com ar-condicionado de Fortaleza tiveram aparelho religado

Dos 784 ônibus de Fortaleza que possuem aparelhos de ar-condicionado, 654 tiveram o equipamento religado, o que corresponde a 83%. Os aparelhos foram desligados devido a pandemia de Covid-19, em 2020. Desde março, a religação ocorre conforme um cronograma organizado pela Prefeitura.

Em relação ao total de coletivos da Capital, que conta com 1.437 veículos, a proporção de ônibus com ar-condicionado ligado é de 45%. Até agosto, a frota de ônibus com sistema de refrigeração deve ter 100% dos aparelhos funcionando.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), os equipamentos precisaram passar por higienização e manutenção antes de entrarem novamente em operação. Os aparelhos passaram cerca de três anos desligados.

A religação só foi iniciada após o aumento de 15% no preço da passagem, que passou a valer no dia 18 de março.

Confira os preços da passagem de ônibus em Fortaleza (2023)