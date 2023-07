Trânsito em Fortaleza tem aumento médio de 15% de veículos com volta às aulas

Com o fim das férias, crianças e adolescentes voltam às atividades letivas nesta terça-feira, 1° de agosto, o que acomete o fluxo viário de Fortaleza. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), com o retorno das atividades escolares, há um aumento médio de 15% no número de veículos circulando na Capital.

Para dar maior fluidez, a AMC destacou que realiza o controle de tráfego por área das vias com maior movimento. As unidades de ensino situadas próximas a avenidas, como no Centro e o bairro Aldeota são os principais pontos de atenção do órgão. Isto porque, em geral, segundo o órgão, as escolas públicas são localizadas em áreas periféricas, tendo, portanto, menos trânsito e avenidas.

André Barcelos, gerente de operação e educação da AMC, elucida que dos 1.000 semáforos existentes em Fortaleza, mais da metade possui sistema de inteligência. "Ele permite que os agentes controlem, em tempo real, pela Central de Mobilidade, o tempo de abrir e fechar dos semáforos", diz.

"São monitorados minuto a minuto e conseguimos ajustar de acordo com a demanda. Se não fosse este sistema, haveriam picos de congestionamento", pondera André.

No período de volta às aulas, o implemento tecnológico deverá passar por readequação em pontos de ensino. "São locais onde frequentemente se observa uma disputa por espaço, na porta das escolas, aumenta o nível de congestionamento, fila dupla, veículos estacionados, veículos buscando áreas de estacionamento, etc.”, completa o gerente da AMC.

Também será reforçada a atuação do órgão por meio agentes e educadores de trânsito nos entornos das escolas, principalmente em horários que costumam registrar tráfego veicular mais intenso, são eles: no início da manhã, ao meio dia, e no fim da tarde.

Frotas de ônibus voltaram ao quadro letivo nesta segunda-feira, 31

O vice-presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Raimundo Rodrigues, afirma que a empresa se antecipou neste ano ao antecipar os horários de circulação das frotas antes mesmo do começo padrão das aulas. Nesta segunda-feira, 31, o quadro letivo já está novamente operando.

A partir desta terça-feira, 1º de agosto, os 780 ar-condicionados serão re-ligados, conforme prometido pela Etufor ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus) no começo deste ano. Caso o veículo não esteja climatizado, o recomendado é ligar para central 156 e fazer a reclamação.

Ele afirma que é de praxe haver redução da demanda de ofertas das frotas neste período de férias. "Existe uma redução drática de demanda nos períodos de janeiro e julho que oscilam entre 15 e 20% em relação ao período de atividades escolares", aponta.

Responsáveis devem estar atentos às vans irregulares

Responsáveis das crianças que, porventura, se locomovem de van escolar, precisam checar a regularidade do veículo, é o que salienta a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

A equipe da Etufor vai a campo para verificar a condição do veículo, cinto de segurança, e se o automóvel está adequado para o transporte das crianças. Sob más condições, o veículo será reprovado e recolhido ao pátio da Etufor e sem autorização para rodar.

No entanto, a empresa também atua no monitoramento dos “piratas” — nome dirigido aos não cadastrados — que circulam circulam de maneira ilegal. A pena, conforme o artigo 16 da Lei n° 9.217, será no valor de R$ 1.732,98 e diária de R$ 65,76.

Márcio Difis, coordenador de fiscalização da Etufor, explica a documentação necessária, como faz para cadastrar a van e qual o valor da multa para tirar ela do pátio da Etufor em caso de apreensão:

CNH categoria D;

Nenhuma infração de trânsito grave ou gravíssima nos últimos 12 meses;

Certificado de curso de habilitação para dirigir transporte escolar;

Certidões negativas criminais;

CRLV do veículo em nome da pessoa física.

Após o cadastro, o veículo passará por vistoria para atestar os itens obrigatórios e de segurança. (Colaborou Kleber Carvalho/especial para O POVO)