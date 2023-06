Motoristas temem mais engarrafamentos com mudança de velocidade na 13 de Maio

Mudanças incluem redução da velocidade máxima no trecho entre as avenidas José Jatahy e Visconde do Rio Branco e a renovação da sinalização em 34 cruzamentos

Desde a última sexta-feira, 9 de junho, a avenida 13 de Maio, que liga o Benfica ao Bairro de Fátima, em Fortaleza, vem recebendo intervenções de trânsito realizadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, em média 44 mil veículos passam pela via por dia.

No trecho entre as avenidas José Jatahy e Visconde do Rio Branco, a velocidade máxima para tráfego de veículos será reduzida para 50 km/h. A medida tem como objetivo prevenir os acidentes de trânsito e já vem sendo adotada em outras vias da Capital. Na via, agentes da AMC realizam ação educativa para reforçar a mudança de velocidade.

Jorge Gomes, que faz corridas por aplicativo para conseguir uma renda extra, acredita que 50 km/h é uma velocidade baixa para a via. "Vai reduzir (os acidentes de trânsito), mas para a pessoa que vai trabalhar, vai atrasar muito", comenta.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-06-2023: Avenida 13 de maio recebe pacote de intervenções de segurança viária. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

O motorista Francisco Brasileiro, que também trafega na 13 de Maio, não acredita que a mudança na velocidade interfira no engarrafamento ou na quantidade de acidentes. “Motorista vai ser sempre imprudente mesmo, tanto devagar quanto na velocidade, não muda muita coisa, não”, diz o motorista.

Luan Moreira, que faz o trajeto pela 13 de Maio de bicicleta, já sofreu três acidentes. Com a redução, ele afirma que se sente mais seguro. “Se você anda muito rápido, com uma frenagem brusca de uma pessoa que está na sua frente, você está suscetível a bater com mais facilidade, porque você está mais rápido. Quando se trata de BRs e rodovias muito largas, você acaba usando esse trajeto para chegar a um espaço muito mais longe e acaba sendo mais rápido”, argumenta.

Apesar de acreditar que a velocidade máxima nas rodovias deveria ser mais alta, ele diz que acha 50 km/h ideal para as vias dentro da Cidade, porque a frenagem se torna mais fácil. Outro ponto que acha importante é a presença de faixas para os ciclistas. “Eu moro no bairro Damas, poderia ir pela João Pessoa, mas a João Pessoa não tem faixa. Então, eu prefiro ir por aqui e pelo Montese por causa da segurança”, explica.

Outras medidas

Além da redução da velocidade, também serão aumentadas as calçadas para pedestres, com uso de balizadores, e renovadas sinalizações em 34 cruzamentos. Serão instalados semáforos nos cruzamentos da avenida com as ruas Barão de Aratanha, Senador Pompeu, Jaime Benévolo e rua Marechal Deodoro, com estágio que pode ser acionado para passagem de pedestres.



FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-06-2023: Pedro Henrique Silva. Avenida 13 de maio recebe pacote de intervenções de segurança viária. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Pedro Henrique Santos, que também passa frequentemente pela Avenida 13 de Maio, acha que os estágios - dispositivos acionados pelo pedestre no semáforo - diminuem a demora para atravessar a rua. Ele conta que, às vezes, a quantidade de carros passando acaba aumentando o tempo de espera para atravessar a rua. Ele cita o exemplo do sinal sonoro em frente ao IFCE: “Aqui é bom, porque aqui, quando a gente vai chegar atrasado, fica apertando e acaba abrindo o sinal mais rápido”.

As reformas vem sendo realizadas no período da noite e madrugada, quando há um fluxo menor de veículos na via. Durante as intervenções, que devem acontecer ao longo dos próximos dias, as vias não devem passar por interrupções totais, apenas parciais, nos trechos contemplados.

Com intervenções, vias no entorno devem mudar de sentido

Além das intervenções na avenida 13 de Maio, as vias do entorno também devem passar por mudanças.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, com o pacote de segurança viária, motoristas deverão seguir no sentido sertão-praia, nas ruas Felino Barroso (entre a av. 13 de maio e a rua Costa Araújo), Eusébio de Souza (entre a avenida 13 de Maio e a rua Padre Barbosa de Jesus) e rua Floriano Peixoto (entre a 13 de Maio e a rua Dep. João Pontes).

Mudanças serão feitas gradualmente ao longo dos próximos dias e orientadas por agentes da AMC.