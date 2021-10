Beach Tennis: conheça o esporte do momento e onde praticar em Fortaleza

O Brasil sedia pela primeira vez o campeonato mundial do esporte. Uma hora de jogo é capaz de queimar até 600 calorias; conheça detalhes do esporte, seus principais benefícios e onde praticar em Fortaleza

Criado há cerca de trinta anos, o Beach Tennis se originou na Itália e chegou ao Brasil por volta de 2008. Como o próprio nome sugere, o esporte é uma mistura do tradicional tênis com o vôlei de praia, e ganhou ainda mais adeptos durante a pandemia.

Entre os fatores que influenciam na procura do esporte, estão: seu alto gasto calórico, sua melhora no condicionamento físico, além da facilidade no aprendizado e o distanciamento social. Com tamanho sucesso, o Beach Tennis ganhou um campeonato mundial e a sede é no Rio de Janeiro, onde está sendo disputado o torneio. A seleção brasileira é favorita ao título.

O esporte também têm conquistado aqueles que já praticavam o tênis, como é o caso de Santiago Bernal, de 30 anos, que jogava tênis desde criança e ao receber um convite para conhecer a modalidade similar, se apaixonou pelo esporte e hoje pratica de forma profissional.

"Há 7 meses, após o governo flexibilizar o uso das academias, me matriculei e comecei a praticar de forma profissional o Beach Tennis. O que me enche os olhos nesse esporte é a facilidade de aprender os movimentos, a redução de stress do dia a dia e a melhora no condicionamento físico", avaliou Santiago.

Outro fator também determinante para os adeptos do Beach Tennis é o seu alto gasto calórico. Em média, o esporte proporciona o gasto de 600 calorias por hora devido à movimentação intensa que exige. Santiago afirma que chega a perder de 800 a 1000 calorias em 1 hora e 30 minutos de jogo.

Para quem quer começar no esporte, a principal dica de Santiago é a de procurar um local de treinamento com profissional para auxiliar no seu desenvolvimento, pois apesar de ser uma modalidade simples e fácil de aprender, é um esporte de alta intensidade, especialmente para quem vem de uma vida sedentária.

Beach Tennis: procura pelo esporte cresceu na pandemia

Por ser um esporte jogado individualmente ou em dupla, ao ar livre e não ter contato físico entre os jogadores, a procura pelo Beach Tennis cresceu durante a pandemia. De acordo com o vice-presidente da Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT), Jorge Bierrenbach Senra Junior, o número de atletas cadastrados na entidade aumentou em 50% em apenas 3 meses. A informação foi divulgada em janeiro pelo UOL.

Beach Tennis: entenda as regras



Semelhante ao tradicional tênis, o objetivo do Beach Tennis é derrubar a bola na quadra do adversário com apenas um toque da raquete. O ponto também pode ser conquistado pelo erro do adversário, que pode jogar a bola na rede, errar o saque ou colocar a bola para fora. Os jogos podem ser realizados em duplas ou individualmente.

A partida é disputada em 3 sets. A contagem de pontos se assemelha à do tênis, com sets formados por games, cuja pontuação é de 15-30-40. Normalmente, cada set fecha com seis games.

Beach Tennis : principais benefícios

Alto gasto calórico

Por ser praticado na areia e ter uma movimentação intensa, o esporte exige esforço da musculatura das pernas, ajudando na queima de gordura e no alto gasto calórico. Em média, 1 hora de partida proporciona o gasto de 600 calorias.

Fortalecimento muscular

O esporte possibilita o esforço de todos os grupos musculares, com destaque para as pernas. A instabilidade da areia também exige dos músculos a estabilidade do corpo, além da performance dos braços e ombros no uso das raquetes.

Melhora o condicionamento físico



A constante movimentação do jogo, exige fôlego e resistência. A prática na rotina melhora significativamente o condicionamento físico e aeróbico, proporcionando maior resistência.

É seguro

A areia ajuda a absorver o impacto, amortecendo as passadas e os saltos, o que preserva as articulações os tornozelos, joelhos e quadris, evitando lesões.

Estimula foco e concentração

As trocas de bolas costumam ser rápidas e dinâmicas, fazendo com que a mente e o corpo precisem estar em sintonia para responder rápido e não perder o timming, tornando, assim, um hábito que ajuda a desenvolver o foco e a concentração.

Beach Tennis: onde praticar em Fortaleza



• Central Sports - Beach Tennis

Funcionamento: 08:00 – 21:00

Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1083 - Aldeota

Contato: (85) 3263-8888

Instagram: @centralsportsbeachtennis

• Cactus Sports Park

Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz (Shopping Iguatemi)

Funcionamento: 06:00 – 22:00

Contato: (85) 99114-2999

Instagram: @cactussportspark

• Beach Tennis Robson Barata

Avenida Beira Mar, 3847 - Barraca 02 - Meireles

Funcionamento: 06:00 – 09:00 / 16:00 – 22:00

Contato: (85) 98872-3908

Instagram: @escolarobsonbarata

Com informações da Confederação Brasileira de Beach Tennis

