Desafio Sertões Kitesurf tem início neste sábado, na Praia do Preá; veja programação

A 2ª edição do Desafio Sertões Kitesurf tem início neste sábado, 22, a partir das 9 horas, na Praia do Preá, no município de Cruz, a 201 km de Fortaleza. O evento reunirá 50 atletas das categorias Elite e Profissional.

A competição, com maioria cearense, como Yaron Júnior, do Preá, atrai também atletas de Norte a Sul do país, entre eles Bia Silva, do Piauí, e Liege Laurentino de Santa Catarina, campeã de Big Air em 2022.

Realizado pela Sertões Kitesurf, a 2ª edição do evento distribuirá aproximadamente R$ 70 mil em prêmios para os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada categoria (Elite e Pro), tanto no masculino quanto no feminino.

As inscrições para participar do evento são gratuitas, sendo realizadas no Instagram do evento. Marcelo Gervini, diretor técnico da prova, cita que a competição visa “dar a chance a quem não pode pagar pela inscrição para a prova mais aguardada do ano, que é o Sertões Kitesurf em setembro, com cinco dias de provas”. A criação do Desafio Sertões Kitesurf foi criado com intuito de “incentivar ainda mais o kite na região”.

O Kitesurf estará no calendário olímpico a partir de 2024, com a 1ª competição sendo realizada nos Jogos Olímpicos de Paris.

Veja premiação (2 Atletas de Elite + 2 Atletas Pro/masculino e feminino):