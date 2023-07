Santuário de Fátima terá celebração especial neste domingo, 23; veja programação

Retiro do Movimento Sacerdotal Mariano começou às 7 horas com procissão e terminará no final da tarde com missa celebrada pelo bispo Dom Rosalvo Cordeiro de Lima

O Movimento Sacerdotal Mariano do Ceará terá uma programação de retiro neste domingo, 23, no Santuário de Fátima, em Fortaleza. Os fiéis seguiram em procissão com a imagem do Imaculado Coração de Maria a partir das 7 horas, nos bairros do entorno do santuário, com retorno para a primeira meditação do dia, às 8 horas.

Às 11 horas será a celebração e após, um intervalo para o almoço. À tarde, a programação começa às 13 e se estende até às 16 horas, com a missa celebrada pelo bispo de Itapipoca, Dom Rosalvo Cordeiro de Lima.

Otávio Piva, coordenador leigo nacional do movimento, esteve neste sábado em Fortaleza mas partiu rumo ao município de São Benedito (distante 333 km de Fortaleza) para realizar o retiro no Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima da Serra Grande.

“Neste domingo, teremos o retiro do Movimento Sacerdotal Mariano dos apóstolos leigos (que não fazem parte do clero) do Ceará e Piauí. Há 12 anos, esse encontro é feito no Santuário de Fátima, que é o mais lindo aqui do Ceará. O evento sempre foi promovido pelo fundador do santuário, padre Irineu Antônio, amigo falecido há pouco mais de um ano. Agora damos continuidade”, explica.

O Movimento Sacerdotal Mariano reúne bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos e foi criado pelo padre italiano radicado em São Paulo Stefano Gobbi, em 1972. “Foi por meio dele que Nossa Senhora fundou o movimento, que é para a salvação da humanidade. O padre Gobbi fazia uma peregrinação em Fátima quando teve uma grande inspiração de rezar pelos padres e formar com eles um grupo de oração consagrado ao Imaculado Coração de Maria”, explica o coordenador.

