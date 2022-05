Devotos de Nossa Senhora de Fátima voltam a celebrar o 13 de maio na igreja

Caminhar quilômetros até a igreja, participar da procissão, pagar promessas ajoelhados para a imagem localizada na avenida 13 de Maio. Essas são algumas das tradições dos devotos de Nossa Senhora de Fátima que tiveram de ser pausadas durante a pandemia. Após dois anos, os fiéis voltam a comemorar a coroação da santa presencialmente. Na manhã desta sexta-feira, 13, a igreja e as ruas ao redor já estavam lotadas de católicos. A concentração deve perdurar por todo o dia, culminando no fim da procissão a partir das 18 horas.

A pequena Maria Antônia Teixeira passou o início do aniversário de um ano na igreja de Fátima. A mãe de Maria, Hebe Teixeira, 37, já era devota de Nossa Senhora de Fátima e afirmou que a data de nascimento da filha não foi planejada. “Era para ela nascer no dia 12. Agora, com certeza a gente vai vir com mais frequência ainda”, diz a atendente.

A tradição passada para Maria desde o início da vida é cultuada pela família por gerações. Luiza Betânia Teixeira, 62, avó da criança, também é devota desde a infância. A família chegou às 9 horas, mas já não conseguiu entrar na igreja para assistir à missa marcada para esse horário. Elas e outros fiéis acompanharam a cerimônia do lado de fora.

FORTALEZA,CE, BRASIL, 13.05.2022: Missa de Nossa Senhora de Fátima. Igreja de Fátima, Av. 13 de maio. (Fotos: Fabio Lima/O POVO) (Foto: Photographer: FABIO LIMA)



Outra devota que voltou à tradição neste ano foi Antônia Maria da Silva, 73. A aposentada costuma acompanhar a celebração do dia 13 de maio há mais de 20 anos. “Há um mês, eu estava acamada por causa da osteoporose. E eu pedi para ela para ter um dia das mães feliz. Eu atribuo tudo isso a ela”, diz a idosa. “Eu tive Covid-19, mas já tomei as três vacinas, escapei e estou aqui, firme e forte.”

Antônia pretende acompanhar também a procissão, que sai da Igreja do Carmo, no Centro da cidade, às 18 horas, e termina na Igreja de Fátima. “Pretendo vir para a procissão e pretendo extrapolar! Mas só de felicidade e alegria”, afirma. O vestido que usava para o dia, branco da cor do manto da santa, foi feito com retalhos que o filho trouxe do trabalho de reciclagem.

Veja movimentação na manhã desta sexta-feira, 13, na Igreja Nossa Senhora de Fátima:

Além das pessoas que têm como tradição visitar a igreja em todos os trezes de maio, há quem foi nesta sexta-feira pela primeira vez. Foi o caso de Wellington Rebouças, 31. O homem, que é motorista de transporte por aplicativo, deixou uma passageira na igreja e resolveu ficar para ver a missa.

“A gente veio conversando, e eu falei que estava vindo para cá, ele disse que nunca assistiu a uma missa na [avenida] 13 de maio. E aí falei: Pois hoje é o dia’”, relatou Bruna Sousa, 36, passageira de Wellington. “Sempre tive vontade de vir aqui, aí parei o trabalho para assistir à missa”, disse Wellington. A experiência acabou emocionando o motorista. “Foi bom, eu fiquei arrepiado.”

Ambulantes comemoram volta da celebração presencial

Quem dependia dos eventos religiosos para ter renda sofreu com a falta deles durante a pandemia. “Foi difícil, porque a sobrevivência da gente é quase só daqui”, lamenta Osarina Silva, 40, vendedora de imagens de santos. A manhã deste 13 de maio não foi tão movimentada, mas a comerciante acredita que à noite a mobilização de fiéis deve ser maior.

“Na frente dos anos passados, hoje está um dos melhores dias”, disse Terezinha Sheila de Sousa Freitas, 64, vendedora de blusas com a imagem da santa. Ela, que trabalha na frente da igreja há 35 anos, também teve dificuldade de manter a renda durante a pandemia. “Ficar em casa foi horrível, mas graças a Deus, Nossa Senhora de Fátima é tão boa que trouxe tudo de volta. Ela que segura a gente aqui.”

Confira a programação da Festa de Nossa Senhora de Fátima (13/05):

07:30 Santa Missa



08:15 Ofício de Nossa Senhora



08:45 Terço Mistérios Gozosos



09:15 Terço Mistérios Luminosos



10:00 Santa Missa



11:15 Terço Mistérios Dolorosos



12:00 Santa Missa



13:15 Terço Mistérios Gloriosos



14:00 Santa Missa



15:00 Tarde da Misericórdia



17:00 Santa Missa



18:00 Procissão

Operação de trânsito

Para auxiliar na movimentação do local, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) preparou operação especial de tráfego que contará com 130 agentes e orientadores de tráfego.

A operação começará a partir das 5h30min com a coibição de estacionamento nas ruas do entorno da Igreja de Fátima. O controle de tráfego para acompanhar a procissão terá início no mesmo horário, na Igreja do Carmo. Desde cedo não será permitido estacionar nas ruas Major Facundo e Barão de Aratanha. A área ficará livre para a concentração e deslocamento do público.

Dentre as interdições provisórias, está previsto o bloqueio da rua Major Facundo, na lateral da Igreja do Carmo. Em seguida, os agentes se preparam para acompanhar a procissão durante o percurso até a Igreja de Fátima, passando pelas ruas Major Facundo, Clarindo de Queiroz, Barão de Aratanha e avenida 13 de Maio. Os bloqueios durante o trajeto serão temporários, e a saída está prevista para 18 horas.

Já o entorno da Igreja de Fátima será fechado a partir de 18 horas. Durante a realização da coroação de Nossa Senhora de Fátima, após a procissão, a avenida 13 de Maio terá a pista nos dois sentidos bloqueada, entre a rua Barão de Aratanha e o viaduto da avenida Pontes Vieira. A AMC orienta que os desvios sejam feitos pela avenida Luciano Carneiro e Rua Mário Mamede (sentido Bairro de Fátima/Aldeota) e pela alça do viaduto da avenida Aguanambi e avenida Eduardo Girão (sentido Aldeota/Bairro de Fátima).



A partir das 18 horas, os condutores que quiserem trafegar no sentido Aldeota-avenida Bezerra de Menezes devem optar pelas avenidas Heráclito Graça, Duque de Caixa e Eduardo Girão. Já no sentido avenida Bezerra de Menezes-Aldeota devem priorizar a Eduardo Girão e Borges de Melo.

Funcionamento das linhas de ônibus no entorno da Igreja de Fátima



As linhas que trafegam no sentido avenida 13 de Maio em direção à Pontes Vieira seguem o desvio pela avenida Luciano Carneiro, rua Mário Mamede, rua Martinho Rodrigues, retornando para a avenida 13 de Maio para seguir o itinerário vigente.

Já as linhas de ônibus oriundas da avenida Pontes Vieira/avenida Visconde do Rio Branco, que se deslocam em direção à avenida 13 Maio, seguem para a rua Juvenal de Carvalho, rua José Euclides, avenida Aguanambi, Rotatória da avenida Aguanambi, avenida Eduardo Girão, avenida Luciano Carneiro, rua Jaime Benévolo e retornam para a avenida 13 de Maio e seguem o itinerário vigente.

Linhas com alteração temporária



011 - Circular I



012 - Circular II



029- Parangaba/Náutico



030- Siqueira/Papicu/13 de Maio



075- Campus do Pici/Unifor



088 - Antônio Bezerra/Albert Sabin



099 - Siqueira/Barão Studart



855 - Bezerra de Menezes/Washington Soares



602 - Parque Pio XII/Ana Gonçalves



605 - José Walter/ BR-116/ Av. I



606 - José Walter/ BR-116/ Av. N



625 - Parque Manibura/ Borges de Melo



685 - Messejana/Rodoviária



725 - Parque Santa Maria/Liceu (STPC)



755 - Conjunto Alvorada/North Shopping

Serviço

Festa de Nossa Senhora de Fátima

Quando: 13 de maio de 2022

Onde: Igreja do Carmo (avenida Duque de Caxias, S/N - Centro), e Santuário de Nossa Senhora de Fátima (Avenida Treze de Maio, 200 - Fátima)

Mais informações: Perfil no Instagram da Paróquia do Carmo (@paroquiadocarmo)



